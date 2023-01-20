Жительница РТ оформила два кредита на 800 тысяч и отдала все деньги мошенникам

Жительнице Альметьевска позвонил незнакомец, представившийся полицейским. Он сообщил, что якобы на ее имя неизвестные оформили кредит и теперь нужно срочно переоформить этот займ на другой «безопасный» счет.

Женщина сразу же поехала в поселок Карабаш Бугульминского района, где оформила кредит на 300 тысяч рублей. Через некоторое время она взяла еще один займ на 523 тысячи рублей через приложение другого банка. После этого она перевела все полученные деньги мошенникам через банкомат.

Спустя время кредит не погашался, информация о нем так и была в мобильном приложении банка. Тогда она обратилась в банк и рассказала о случившемся. Сотрудники сообщили ей, что ее обманули и посоветовали обратиться в полицию. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.