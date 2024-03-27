Жительница Казани, продававшая в родительском чате сертификаты по дешевке, пойдет под суд

В Казани завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обманом похитившей деньги у 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, не получивших оплаченные подарочные сертификаты различных компаний.

Выяснилось, что в декабре 2022 к владелице родительского школьного чата обратилась ее знакомая, мать одноклассницы ее дочери. Женщина просила помочь найти желающих приобрести сертификаты различных компаний, поскольку у нее, якобы имелась возможность купить их по стоимости ниже, чем номинальная. При этом знакомая попросила владелицу чата при оформлении заказов указывать собственный банковский счет, поскольку «не успевает» оформить специальный счет для покупателей.

Первая партия клиентов осталась довольной, поскольку получила заказанные карты в полном объеме. Однако с февраля 2023 года заказы стали поступать с большой задержкой, а потом вовсе прекратились. Таким образом, заказчики, не получившие сертификаты, стали обращаться за возвратом к владелице родительского чата, которая решила помочь знакомой.

Автором преступной схемы стала 37-летняя безработная жительница Казани, мать пятерых несовершеннолетних детей, ранее трижды привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество.

В действительности у женщины не было возможности предоставления подарочных карт на заявленных ею условиях. С целью привлечения клиентов женщина приобретала их по номиналу и отдавала за половину стоимости, создавая видимость своих возможностей. Таким образом ею были присвоены деньги 27 потерпевших на суммы от 12 до 487 тыс. рублей.

Кроме того, женщина предложила приобрести по демпинговым ценам канцелярские принадлежности и путевки в лагерь. Таким образом она причинила ущерб еще двум потерпевшим.

Общий ущерб от действий обвиняемой по всем эпизодам составил свыше 2 млн 700 тыс. рублей, из которых на данный момент возмещено всего 90 тыс. рублей.

В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу закончено, все материалы переданы в суд Ново-Савиновского района Казани.