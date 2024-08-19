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Жительница РТ, которая за взятку хотела вернуть возлюбленного из колонии, пойдет под суд
Жительница Тукаевского района подозревается в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следователей, в августе 2023 года местного жителя приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. Его возлюбленная, начиная с сентября 2023 по июнь 2024 года, передала его брату более 500 тыс. рублей в качестве взятки якобы для сотрудников правоохранительных органов с целью освобождения мужчины из мест лишения свободы.
Однако выяснилось, что брат осужденного никаких «связей» в правоохранительных органах не имел, а полученные деньги похитил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В свою очередь возлюбленная осужденного стала фигуранткой дела о даче взятки. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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