Происшествия 10 февраля 2026 19:54

Жительница РТ едва не потеряла полмиллиона рублей, поверив «сотрудникам Госуслуг»

Жительница Нижнекамска лишилась 100 тысяч рублей и едва не потеряла полмиллиона, поверив мошенникам, представившимся сотрудниками Госуслуг.

Как сообщают в МВД по РТ, в конце января 24-летней девушке начали звонить неизвестные, представившиеся сотрудниками сотовой компании, и предлагали перерегистрировать телефонный номер. После этого ей позвонил «сотрудник Госуслуг» и рассказал, что она общалась с мошенниками и они уже пытаются взять кредит на ее имя. Чтобы «перебить уже поданную заявку», девушка якобы должна оформить кредит сама.

Потерпевшая оформила заем на полмиллиона рублей, из них 100 000 она перевела на указанный мошенниками счет. Остальные деньги перевести не удалось – операцию заблокировали. Девушка поняла, что ее обманывают, лишь когда «сотрудник ЦБ» стал настаивать на снятии наличных. После этого она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.

#мошенники в интернете #госуслуги #МВД по РТ
