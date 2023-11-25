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Жительница РТ до смерти забила молотком 92-летнюю бабушку, заперла дом на ключ и ушла
Жительница Алькеевского района подозревается в убийстве пенсионерки, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как выяснилось, незадолго до трагедии подозреваемая ходила по селу в поисках подруги. Зайдя в первый попавшийся дом, где проживала 92-летняя пенсионерка, она стала спрашивать, где ее знакомая, а после произошедшего конфликта расправилась с пожилой женщиной и ушла, заперев дом на ключ.
17 ноября тело пенсионерки с множественными травмами головы, нанесенными молотком, обнаружили в одном из домов в селе Базарные Матаки.
Изучив записи камер видеонаблюдения, следователями была установлена 55-летняя местная жительница, четырежды привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Проведенная геномная экспертиза показала наличие на одежде женщины следов крови пенсионерки.
В настоящее время ее заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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