Жительница РТ до смерти забила молотком 92-летнюю бабушку, заперла дом на ключ и ушла

Жительница Алькеевского района подозревается в убийстве пенсионерки, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, незадолго до трагедии подозреваемая ходила по селу в поисках подруги. Зайдя в первый попавшийся дом, где проживала 92-летняя пенсионерка, она стала спрашивать, где ее знакомая, а после произошедшего конфликта расправилась с пожилой женщиной и ушла, заперев дом на ключ.

17 ноября тело пенсионерки с множественными травмами головы, нанесенными молотком, обнаружили в одном из домов в селе Базарные Матаки.

Изучив записи камер видеонаблюдения, следователями была установлена 55-летняя местная жительница, четырежды привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Проведенная геномная экспертиза показала наличие на одежде женщины следов крови пенсионерки.

В настоящее время ее заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.