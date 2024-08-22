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Самая старшая долгожительница Татарстана отметила 105-летие
Жительнице Пестречинского района Анастасии Антоновой исполнилось 105 лет. В этот день ее поздравили не только родные и близкие, женщине также вручили цветы, поздравительную открытку от Пестречинского района и передали поздравительное письмо от Московского Кремля.
Анастасия Антонова родилась и всю жизнь живет в деревне Альвидино. Долгие годы она трудилась в колхозе, с мужем воспитывала двоих детей. В военные годы не покладая рук работала на благо фронта, за что получила статус труженицы тыла.
По возрасту Анастасия Антонова давно перегнала свою мать-долгожительницу, которая ушла из жизни в 94 года. В 1971 году не стало ее мужа, в 2014-м – сына. Дочь Анна на вопрос о том, как ее матери удалось дожить до столь высокопочтенного возраста, предположила – дело в особенностях питания. «Мама мало кушает, предпочитает супы. Пьет родниковую воду», – поделилась она.
«Это не только наша долгожительница, но и самая старшая долгожительница республики. Мы каждый год приезжаем, поздравляем ее. Она всегда была бодрая, приветливая», – заметила председатель районного Совета ветеранов Эльгиза Файзуллина.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой
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