Самая старшая долгожительница Татарстана отметила 105-летие

Фото: предоставлено Люцией Сиразеевой

Жительнице Пестречинского района Анастасии Антоновой исполнилось 105 лет. В этот день ее поздравили не только родные и близкие, женщине также вручили цветы, поздравительную открытку от Пестречинского района и передали поздравительное письмо от Московского Кремля.

Анастасия Антонова родилась и всю жизнь живет в деревне Альвидино. Долгие годы она трудилась в колхозе, с мужем воспитывала двоих детей. В военные годы не покладая рук работала на благо фронта, за что получила статус труженицы тыла.

Фото: предоставлено Люцией Сиразеевой

По возрасту Анастасия Антонова давно перегнала свою мать-долгожительницу, которая ушла из жизни в 94 года. В 1971 году не стало ее мужа, в 2014-м – сына. Дочь Анна на вопрос о том, как ее матери удалось дожить до столь высокопочтенного возраста, предположила – дело в особенностях питания. «Мама мало кушает, предпочитает супы. Пьет родниковую воду», – поделилась она.

«Это не только наша долгожительница, но и самая старшая долгожительница республики. Мы каждый год приезжаем, поздравляем ее. Она всегда была бодрая, приветливая», – заметила председатель районного Совета ветеранов Эльгиза Файзуллина.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой