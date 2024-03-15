Жительница Нурлата на дому проголосовала в свой 91-й день рождения

Фото: © Сирень Самерханова

Жительница Нурлата Лидия Прокофьева утверждает, что сегодня для нее двойной праздник: выборы Президента России и день ее рождения.

«В этом году проголосовать можно в один из трех дней, но я решила отдать свой голос сегодня, в день своего рождения. Такое совпадение! Для меня сегодня двойной праздничный день. В выборах всегда участвовала, не пропускала», — рассказала избиратель-старожил.

Фото: © Сирень Самерханова

В силу возраста женщина голосовала на дому. Но процедура мало чем отличалась от той, что на избирательном участке. К ней пришли и наблюдатель, и члены избирательной комиссии, они всё разъяснили и выдали избирательный бюллетень, который Лидия Прокофьева заполнила и положила в переносную урну для голосования.

Здесь же члены участковой комиссии поздравили ее с днем рождения, вручив подарок.

«Я благодарна Правительству за такое внимание. Мы ведь прожили непростую жизнь. Мне было всего восемь лет, когда началась Великая Отечественная война. Бывало, что без куска хлеба сидели, только картошкой питались. Большой путь пройден — 91 год! Сейчас жизнь прекрасна», — заявила жительница Нурлата.

Фото: © Сирень Самерханова

Фельдшер-акушер по образованию, Лидия Прокофьева более 40 лет проработала в системе здравоохранения. Из них 35 лет трудилась заведующей врачебным здравпунктом на сахарном заводе.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Фото: © Сирень Самерханова

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: © Сирень Самерханова

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).