Жительница Нижнекамска заболела раком из-за повреждения родинки

В Нижнекамске 18-летней местной жительнице диагностировали рак четвертой стадии. О пациентке рассказала врач-дерматовенеролог НЦРМБ Светлана Васильева.

По словам самой девушки, она постоянно задевала родинку во время переодевания, родинка кровила, потом покрылась корочкой, но девушка не спешила идти к врачу. Девушка поняла, что нужно было торопиться, только тогда, когда оказалась в кабинете дерматовенеролога. Предварительный диагноз – меланома. Онкологи Центра амбулаторной онкологической помощи диагностировали девушке четвертую стадию рака. Теперь все силы девушки брошены на борьбу с болезнью.

«К сожалению, родинки, которые перерастают в меланому, быстро дают лимфогенные и гематогенные метастазы. Поэтому пациентов с меланомами мы сразу же направляем к онкологам, для этих людей счет идет на минуты», – сказала Светлана Васильева.

Врач призвала обращать внимание на родинки, которые неоднократно травмировались, кровили, а также на пигментные, темные и неровные родинки, если они поменяли цвет или стали двухцветными. Также нужно наблюдать за родинками, если есть родственники, у которых была диагностирована меланома или базалиома.