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Происшествия 28 марта 2024 14:29

Жительница Нижнекамска требует компенсацию с УК за падение снега на ребенка

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Нижнекамская городская прокуратура обратилась в суд после обращения 30-летней местной жительницы. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Женщина заявила, что с крыши торгового центра, находящегося под управлением ООО «Управляющая компания «Манзара» на ее двухлетнего ребенка упал снег. В результате малыш получил травмы.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что управляющая компания несет ответственность за причиненный вред здоровью ребенка.

Сейчас заявление надзорного ведомства находится на рассмотрении в суде.

#Прокуратура РТ
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