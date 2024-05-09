Жительница Нижнекамска рассказала о родственнике, награжденном орденом Красной Звезды

Фото: ntr-24.ru

Жительница Нижнекамска Альфия присоединилась к акции «Мой Герой — моя семья» и рассказала о своем родственнике — участнике Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Гариф Хайрутдинович Мингазов родился 18 июня 1926 года. Ему еще не исполнилось 18 лет, когда он был призван Альметьевским райвоенкоматом в декабре 1943 года. Служил в 257-й стрелковой дивизии (в 335-й отдельной разведывательной роте) и в 360-й стрелковой дивизии.

В ходе боев 25 октября 1944 года принял участие в захвате «языка» на переднем крае противника. В схватке, которая завязалась в немецких траншеях, убил одного противника. Один противник был взят в плен.

Гариф Мингазов был удостоен таких наград, как орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.