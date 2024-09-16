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Жительница Нижнекамска потеряла более миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях
65-летняя нижнекамка в Интернете указала свой телефон на платформе, предлагающей дополнительный заработок. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представившийся якобы специалистом по инвестициям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Озвученные мошенником условия и обещанная прибыль заинтересовали потерпевшую, и она согласилась поучаствовать в биржевых торгах.
По указанию афериста женщина установила на свой телефон приложение и перевела по указанному счету 290 тысяч рублей, чтобы начать инвестировать. Далее незнакомец предложил заявительнице пополнить счет, чтобы ее доходы росли, и нижнекамка внесла на счет все свои сбережения. Когда женщина не смогла вывести деньги, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
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