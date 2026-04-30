Жительница Нижнекамска потеряла 280 тыс. после сообщения от «начальника»

Жительница Нижнекамска потеряла порядка 280 тысяч рублей после того, как ей написал лженачальник.

Как сообщили в МВД по РТ, сообщение от якобы руководителя пришло женщине в одном из мессенджеров. Начальник прислал ей ссылку для голосования, по которой было необходимо авторизоваться через Госуслуги. Женщина перешла по ссылке, однако регистрацию пройти не смогла, поэтому отложила телефон и больше не возвращалась к этому вопросу. На следующее утро она обнаружила, что с ее карты списали 280 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

В полиции призвали всегда перепроверять информацию, даже если сообщение пришло от имени знакомого, а также никогда не вводить свои личные данные на неизвестных сайтах. В таких случаях рекомендуется позвонить человеку лично и удостовериться, что просьба исходит от него.