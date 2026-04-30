Происшествия 30 апреля 2026 09:08

Жительница Нижнекамска потеряла 280 тыс. после сообщения от «начальника»

Жительница Нижнекамска потеряла порядка 280 тысяч рублей после того, как ей написал лженачальник.

Как сообщили в МВД по РТ, сообщение от якобы руководителя пришло женщине в одном из мессенджеров. Начальник прислал ей ссылку для голосования, по которой было необходимо авторизоваться через Госуслуги. Женщина перешла по ссылке, однако регистрацию пройти не смогла, поэтому отложила телефон и больше не возвращалась к этому вопросу. На следующее утро она обнаружила, что с ее карты списали 280 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

В полиции призвали всегда перепроверять информацию, даже если сообщение пришло от имени знакомого, а также никогда не вводить свои личные данные на неизвестных сайтах. В таких случаях рекомендуется позвонить человеку лично и удостовериться, что просьба исходит от него.

#МВД по РТ #мошенники #нижнекамск
Самое читаемое
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

29 апреля 2026
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
Новости партнеров