Жительница Нижнекамска отпраздновала столетний юбилей

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жительница Нижнекамска Аклима Бариева отметила столетний юбилей. Именинница родилась в селе Красная Кадка 13 октября 1921 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В годы Великой Отечественной войны Аклима, которая к этому времени уже окончила школу, трудилась в редакции шереметьевской районной газеты. Журналистика в военное время играла важную роль. В такое тяжелое время ее основными задачами была поддержка населения, сплочение народа.

После войны Аклима Бариева продолжила учебу в Казани. Свою жизнь вплоть до выхода на заслуженный отдых она посвятила преподавальскому делу — была учителем начальных классов и по совместительству старшей пионервожатой в Нижнеуратьминской средней школе. Супруг также работал в школе — он был учителем черчения, труда и физической культуры.

Помимо успехов на педагогическом поприще, именинница была активисткой и по партийной линии — являлась председателем женсовета в Уратьминском сельском поселении. Всегда пользовалась почетом и уважением односельчан.

В Нижнекамск Аклима Бариева приехала в 1998 году, к детям. Чета Бариевых вырастила и достойно воспитала шестерых детей, которые подарили им девять внуков и десять правнуков.