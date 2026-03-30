Жительница Нижнекамска отдала 3 млн рублей аферистам, покупая авто через мессенджер

Жительница Нижнекамска отдала мошенникам 3 миллиона рублей, пытаясь купить автомобиль через мессенджер.

Как сообщили в МВД по РТ, женщина хотела купить иномарку и, наткнувшись на объявление о продаже авто из Европы в одном из мессенджеров, связалась с «менеджером». Обсудив детали покупки, а также проверив, существует ли компания через Интернет, женщина решила воспользоваться предложенными ей услугами. Стороны заключили договор, где прописали суммы оплаты. Согласно взятым на себя обязательствам, женщина заплатила 900 тысяч рублей таможенного платежа, а также 2,3 млн рублей за сам автомобиль.

После оплаты женщина стала ждать, когда ей доставят машину. Тем не менее через несколько дней с ней связался «брокер по доставке» и сообщил о необходимости внести еще 3,7 млн рублей для выпуска автомобиля с таможни. После этого женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

В МВД по РТ призвали быть крайне осторожными, покупая что-либо в интернете. Необходимо всегда проверять репутацию продавцов, а также избегать перевода денег на неизвестные номера.