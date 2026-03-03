Жительница Нижнекамска отдала 2 миллиона рублей, доказывая, что не финансирует ВСУ

Жительница Нижнекамска отдала 2 миллиона рублей мошенникам, пытаясь доказать, что не финансирует ВСУ.

Как сообщают в МВД по РТ, 49-летнюю женщину обманывали в течение двух месяцев. Злоумышленники связались с ней при помощи мессенджера, а затем сообщили, что кто-то пытается перевести деньги женщины на нужды ВСУ. Чтобы пресечь это, женщину убедили перевести деньги на якобы безопасные счета. Поняв, что ее обманули, жительница Нижнекамска обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что только мошенники запрашивают перевод на «безопасные счета», а также, что обвинения в «финансировании ВСУ» – одна из самых распространенных тактик давления. При столкновении с этим нужно прервать разговор и обратиться в службу поддержки банка или по номеру 102.