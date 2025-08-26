news_header_top
Происшествия 26 августа 2025 10:20

Жительница Нижнекамска набрала кредиты и перевела более полутора миллиона мошенникам

В Нижнекамска 24-летняя девушка поверила мошенникам, набрала кредиты и потеряла более полутора миллиона рублей.

Нижнекамке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей почтового отделения. Она заявила, что на ее имя пришла посылка. Девушку попросили продиктовать код из смс. Через время ей вновь позвонили. Звонивший мужчина представился сотрудником ФСБ.

Он сообщил, что к ее личному кабинету в банке получили доступ мошенники, и пытаются перевести все ее деньги на поддержку Вооруженным силам Украины.

Девушка, находясь под влиянием аферистов, оформила несколько кредитов, добавив к этому все свои сбережения, и перевела деньги на продиктованные мошенниками счета. Сумма ущерба составила 1 534 000 рублей.

