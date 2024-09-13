Жительница Набережных Челнов выиграла 100 000 рублей от Ак Барс Банка

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

11 сентября в Набережных Челнах Ак Барс Банк вручил жительнице города сертификат на сумму в 100 тысяч рублей, которые она сможет потратить на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Юбилейным обладателем Карты жителя Республики Татарстан стала Ольга Голубева, которая в период акции оформила карту для себя и своих детей.

Акция «Юбилейный приз» для держателей Карты жителя Татарстана и Детской карты жителя РТ была объявлена 15 августа 2024 года. По условиям 300-тысячный обладатель одной из карт должен был получить 100 тысяч рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также среди всех клиентов — обладателей Карты жителя РТ банк разыграл 10 сертификатов номиналом 10 тысяч кешбэк-рублей на оплату проезда, а Детской карты жителя РТ — 10 сертификатов на 10 тысяч кешбэк-рублей на покупку спортивных товаров.

Детскую карту родители могут оформить дополнительно к Карте жителя РТ.

Кроме того, до конца сентября по взрослой карте проходит акция — все клиенты получают кешбэк до 200 рублей в месяц за оплату жилищно-коммунальных услуг и 10 рублей — за оплату проезда в общественном транспорте по всей республике (не более 200 рублей в месяц).

Карта бесплатная, и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. К карте можно при желании подключить Коробку, которая дает надбавку по вкладам и повышенный кешбэк.

Карту жителя РТ можно оформить на физическом носителе, а также в цифровом виде без визита в банк.

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