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Жительница Набережных Челнов перевела лжесотрудникам пенсионного фонда 1,7 млн рублей
Жительница Набережных Челнов перевела деньги лжесотрудникам пенсионного фонда.
Выяснилось, что 52-летняя челнинка поверила лжесотрудникам и перевела им 1,7 млн рублей, из которых 500 тысяч взяла в кредит.
Злоумышленники, по привычной схеме, напугали женщину тем, что ее сбережения находятся в опасности и необходимо перевести их на безопасные счета.
Счетов оказалось два и женщина перевела на них разные суммы.
Мошенники поддерживали связь через электронную почту и мессенджер. Сразу после перевода денег аферисты пропали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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