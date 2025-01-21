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Происшествия 21 января 2025 14:30

Жительница Набережных Челнов перевела лжесотрудникам пенсионного фонда 1,7 млн рублей

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Жительница Набережных Челнов перевела деньги лжесотрудникам пенсионного фонда.

Выяснилось, что 52-летняя челнинка поверила лжесотрудникам и перевела им 1,7 млн рублей, из которых 500 тысяч взяла в кредит.

Злоумышленники, по привычной схеме, напугали женщину тем, что ее сбережения находятся в опасности и необходимо перевести их на безопасные счета.

Счетов оказалось два и женщина перевела на них разные суммы.

Мошенники поддерживали связь через электронную почту и мессенджер. Сразу после перевода денег аферисты пропали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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