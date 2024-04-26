Жительница Мензелинска рассказала, как сложилась судьба отца после войны

Дочь ветерана из Мензелинского района Римма Шаймарданова принимает участие в онлайн-флешмобе ко Дню Победы «Мой Герой — моя семья».

Она рассказала, что ее папа Назип Абдуллин родился в 1924 году в деревне Имянле Мензелинского района. В 1943 году он был мобилизован, в 1944-м ранен. После ранения боец вернулся домой.

Награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны работал бригадиром в колхозе имени Тукая.

Вместе с мамой воспитали 5 детей. У них родилось 10 внуков.

Ветеран войны умер в марте 1991 года.

Фото предоставлено Риммой Шаймардановой

Напомним, в Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет героев своих семей.

Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой – моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны - военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут известные татарстанцы.