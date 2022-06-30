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Ру Тат
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Происшествия
30 июня 2022  09:27
Полина Шевчук

Жительница Менделеевска перевела аферистам миллион, надеясь заработать на продаже акций

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Жительница Менделеевска с особенностями развития стала жертвой мошенников в Сети, сообщает прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров в своем телеграм-канале.

Известно, что женщина хотела заработать на купле-продаже акций и зарегистрировалась на сайте. С ней связался неизвестный и рассказал, что для начала торгов ей необходимо внести 100 тыс. рублей. женщина так и сделала.
Далее под разными предлогами аферисты выманили у нее более миллиона рублей. Деньги пострадавшая в том числе взяла в кредит.

В общей сложности женщина потеряла свыше миллиона рублей.
 

 

 

 

#аферисты #мошенники #Прокуратура РТ
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