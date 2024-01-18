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Жительница Мамадышского района организовала дома швейных цех для пошива одежды на СВО
Швейный цех на дому организовала жительница Мамадышского района Татарстана для пошива одежды для бойцов СВО. Фания Сафина у себя дома шьет костюмы, термобелье, маскхалаты и балаклавы для служащих в зоне специальной военной операции. Помогают ей в этом деле односельчане и три дочери.
Со швейным делом Фания Сафина знакома давно. Женщина родилась в деревне Нижний Таканыш, освоила профессию штукатура-маляра, после чего вышла замуж и переехала с мужем в Чистополь. Там она работала на швейной и трикотажной фабриках, где и влюбилась в профессию всей своей жизни.
«Самое тяжелое — кроить, на это уходит много времени. На часы не смотрю, шью, когда есть время», — заметила женщина.
На сегодняшний день шитье и ремонт одежды для жительницы Мамадышского района — единственный источник дохода. Однако, несмотря на это, с началом специальной военной операции она стала отодвигать заказы на второй план. С первых дней она в команде «Своих не бросаем».
В этом деле женщине помогают односельчане и три дочери. Все вместе они шьют маскировочные халаты, непромокаемые палатки, толстовки, термоодежду, повязки, постельные принадлежности, утепленные жилеты.
«Мы маме, конечно, профессионально в пошиве не можем помочь. Но крой за нами. Это тоже очень значимо, и не каждый справится», — поделилась дочь Фании Сафиной Алия Исмагилова.
Стоит отметить, что и на базе Нижнетаканышской школы оказывают помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операциии. Там плетут маскировочные сети. В этой работе активное участвуют как сотрудники школы, так и жители села.
Материал подготовлен при участии Гулины Гильмуллиной.
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