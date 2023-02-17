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Жительница Мамадыша занялась выращиванием экзотических фиолетовых помидоров
Жительница Мамадыша Любовь Сальникова выращивает на своем участке экзотический сорт томатов под названием «Сержант Пеппер». По словам женщины, эти помидоры обладают необычной фиолетовой окраской и очень полезными для здоровья свойствами.
«Мне очень дорог „Сержант Пеппер“, я искала такие семена очень долго и в прошлом году наконец-то добилась своего. Из 20 семечек проросло только две, однако, плодов, вызревших на этих кустах, оказалось достаточно для того, чтобы я смогла заготовить достаточно семян на этот год», — рассказала Любовь Сальникова.
Женщина уже 9 лет занимается выращиванием овощей. За это время она смогла добиться больших успехов в своем хобби. Ее домашние заготовки в считанные минуты разлетаются на районных ярмарках, а селекционные сорта отправляются по всей России.
Так, мамадышские семена, собранные Любовью Сальниковой, с успехом прорастают и в Калуге, и на Дальнем Востоке. В числе клиентов женщины и садоводы из-за рубежа. А на своем участке в этом году Любовь планирует посадить 1 тыс. кустов томатов и 150 перцев.
В уходе за растениями ей помогает муж, стараются внести свой вклад дети и внуки. Из плодов большая семья делает заготовки на зиму. С осени до весны банки соленых и маринованных помидоров, а также томатный сок раздается родственникам, продается на ярмарках — всё разлетается «на ура».
Также Любовь Сальникова реализует семена — отправляет их по всей России и в ближнее зарубежье: Казахстан, Беларусь. «Благодаря такой деятельности я обзавелась новыми друзьями, которые тоже занимаются секционированием. Мы общаемся, обмениваемся опытом и семенами различных сортов», — говорит о своем увлечении жительница Мамадыша.
Марина Еремеева, «Мамадыш-информ».
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