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Жительница Мамадыша шьет шапки и балаклавы для участников спецоперации
Библиотекарь школы №1 Мамадыша Гульчачак Нургалиева присоединилась к акции «Своих не бросаем» несколько месяцев назад.
Зимой библиотекарь, объединившись с несколькими учителями, начала шить костюмы для мобилизованных солдат. Даже в свой отпуск она уделяет этому занятию хотя бы полчаса в день.
Нургалиева не является профессиональным портным, но с детства умеет работать на швейной машинке. За последнее время она усвоила несколько навыков по ускорению работы при пошиве.
На сегодняшний день для мужчин шьют балаклавы и шапки. На изготовление одного изделия уходит от 10 до 15 минут. В планах еще и пошив теплых толстовок.
«Я не хочу оставаться в стороне, когда вся страна вкладывает усилия в поддержку участников специальной военной операции», — объяснила свою мотивацию Нургалиева.
Всем необходимым материалом жительницу Мамадыша обеспечивает Фаниль Гиззатуллин — активный участник сбора помощи солдатам.
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