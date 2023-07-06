Жительница Мамадыша шьет шапки и балаклавы для участников спецоперации

Библиотекарь школы №1 Мамадыша Гульчачак Нургалиева присоединилась к акции «Своих не бросаем» несколько месяцев назад.

Зимой библиотекарь, объединившись с несколькими учителями, начала шить костюмы для мобилизованных солдат. Даже в свой отпуск она уделяет этому занятию хотя бы полчаса в день.

Нургалиева не является профессиональным портным, но с детства умеет работать на швейной машинке. За последнее время она усвоила несколько навыков по ускорению работы при пошиве.

На сегодняшний день для мужчин шьют балаклавы и шапки. На изготовление одного изделия уходит от 10 до 15 минут. В планах еще и пошив теплых толстовок.

«Я не хочу оставаться в стороне, когда вся страна вкладывает усилия в поддержку участников специальной военной операции», — объяснила свою мотивацию Нургалиева.

Всем необходимым материалом жительницу Мамадыша обеспечивает Фаниль Гиззатуллин — активный участник сбора помощи солдатам.