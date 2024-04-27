Жительница Мамадыша: «С осколком разорвавшегося снаряда в груди дед прожил 22 года»

Заместитель главного редактора по продвижению филиала АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» Эльмира Минникаева присоединилась к акции «Мой Герой — моя семья». Она рассказала о дедушке Гилемхане Сабирове, участнике Великой Отечественной войны.

Гилемхан Сабиров родился в деревне Средняя Сунь в 1909 году. В 1942-м был мобилизован Кзыл-Юлдузским районным военкоматом.

Он был очень отважным, храбрым солдатом. Во время войны был захвачен в плен. Фашисты в концлагерях заставляли пленных солдат рубить лес, но Гилемхан Сабиров смог сбежать. Немцы с собаками долго искали сбежавшего из плена солдата, но не нашли.

Мужчина вырыл глубокий окоп в снегу и провел в нем несколько суток. После возвращения в полк он снова пошёл в бой. В ходе ожесточенных боев был ранен, получил осколочное ранение в грудную клетку. Врачи побоялись извлекать осколок, который находился прямо под сердцем.

В 1944 году дед Эльмиры Минникаевой был демобилизован и вернулся в родную деревню. С осколком разорвавшегося снаряда в груди он прожил 22 года. Работал в колхозе им. Вахитова, создал семью.

Умер он в 1966 году в возрасте 59 лет от мучительной боли. Причиной смерти стал тот самый осколок снаряда, который сместился с места и вонзился в сердце.

Его жена Фахриямал осталась одна с тремя детьми на руках. Она сумела одна воспитать и поднять их на ноги. А в холодные и голодные годы войны она валила лес, работала в поле, тянула плуг, возила зерно в Пановку, запрягая быков и коров. Хрупкая, но отважная и сильная женщина взвалила на себя самую сложную мужскую работу.

Имя Гилемхана Сабирова увековечено на гранитной плите мамадышского памятника павшим солдатам.

«Я горжусь своими дедом и бабушкой и буду всегда помнить их героические подвиги!» — говорит Эльмира Минникаева.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.