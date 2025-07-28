Жительница Лисичанска пострадала при детонации украинского БПЛА

35-летняя жительница Лисичанска получила ранения в результате детонации вражеского БПЛА. У пострадавшей сочетанное ранение груди и таза, женщина госпитализирована в местную городскую больницу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Как указано в телеграм-канале Правительства ЛНР, аналогичный случай произошел вчера в Кременной. Из-за атаки дрона в больницу попал подсобный рабочий, который трудился на территории местного Дома культуры. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой.