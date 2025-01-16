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Происшествия 16 января 2025 10:43

Жительница Лениногорска, желая забрать посылку с почты, перевела аферистам 1,4 млн рублей

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Жительница Лениногорска потеряла 1,4 миллиона рублей после звонка мошенников, которые представились сотрудниками «Почты России». Они попросили назвать код из СМС, чтобы получить посылку, якобы пришедшую на ее имя.

После этого ей начали звонить от имени сотрудников правоохранительных органов. Лжеполицейские пугали женщину тем, что аферисты получили доступ к ее счету и, чтобы обезопасить сбережения, необходимо снять все деньги и перечислить на «безопасный счет».

Своих сбережений у женщины не было, но она «обезопасила» накопления отца – перечислила на указанные реквизиты 1,4 миллиона рублей.

Лишь через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

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