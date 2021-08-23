Жительница Лениногорска сдала в полицию супруга, который жестоко избивал дочку

Как полагает следствие, с декабря 2020 года по июль 2021-го 43-летний житель Лениногорска напивался и жестоко избивал 15-летнюю дочь. При этом мужчина угрожал убить девочку. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Мужчину задержали после того, как мать подростка написала на супруга заявление в полицию.

Лениногорцу предъявлены обвинения по статьям «Угроза убийством», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание». Свою вину он признал лишь частично.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

