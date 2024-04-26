Жительница Лениногорска рассказала, как санитарки выхаживали раненых солдат в войну

Фото: «Лениногорские вести» / на фото: Сагит Гараев, 1973 год, из семейного архива.

Жительница Лениногорска Рамзия Гараева присоединилась к онлайн-флешмобу ко Дню Победы «Мой Герой — моя семья» и поделилась историей о своем отце — Сагите Гараеве, который прошел Великую Отечественную войну от начала до конца.

В ряды Красной армии Гараев был призван в сентябре 1940 года из села Ялтау. 20 января 1945-го он был тяжело ранен.

Как рассказала Рамзия Гараева со слов отца, в одном из столкновений он отстал от товарищей.

«Он приподнялся, чтобы оценить ситуацию, спланировать свои дальнейшие действия, и в этот момент в него попала вражеская пуля. Он потерял сознание. Через сутки санитары, собирающие погибших на поле боя, нашли его, и отнесли в санбат. Девушки-санитарки его и других раненых кормили с ложечки, крутили для них махорку, писали письма-треугольники им домой. Таким образом, лечили не просто уколами и лекарствами, но и своей заботой и вниманием», — поделилась женщина.

Победу старшина Гараев встретил будучи командиром взвода 234-го запасного стрелкового полка. Вернувшись в родное село Ялтау, тяжело переживал известие о смерти отца.

Хотя друзья звали его в Казань, Сагит не бросил родных и вместе с младшим братом Фазылом помогал матери воспитывать младших братьев и сестер.

Сагит Гараев, 1973 год, из семейного архива Фото: «Лениногорские вести»

После окончания Казанского педагогического института работал учителем географии в селах Урдалы, Федотовка, Зеленая Роща. Затем переехал в Шугурово, где трудился воспитателем в интернате, а потом учителем в школе имени Чкалова.

«В нашей памяти отец навечно остается ветераном войны, учителем и мастером своего дела», — подчеркнула Рамзия Гараева.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как военным, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут в том числе и известные жители республики.