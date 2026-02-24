Жительница квартиры на Ибрагимова в Казани угрожала взорвать дом

В Татарстане за последние дни произошло несколько инцидентов, связанных с использованием бытового газа, сообщает Жилинспекция РТ.

В Казани, в доме №9 на улице Ибрагимова, женщина угрожала взорвать дом. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты отключили общий газовый стояк. Без газа временно остались пять квартир. Подачу восстановят после проверки всех помещений.

Кроме того, в Альметьевске госпитализировали 34-летнего мужчину – он отравился угарным газом в квартире. Причиной стало отсутствие тяги в дымоходе.

В Нижнекамске, в доме №19 на улице Тукая, удалось избежать трагедии. Выяснилось, что один из жильцов включил конфорки газовой плиты без открытого пламени, из-за чего газ начал поступать в помещение. Специалисты ЭПУ «Нижнекамскгаз» оперативно устранили угрозу.