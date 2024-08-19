Ирина Кириченко, жительница села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, поделилась своим опытом во время недавних событий в приграничном регионе. Она и ее мать неделю укрывались в погребе своего дома, спасаясь от обстрелов, сообщает РИА Новости.

Во время короткого выхода из укрытия Ирина заметила вооруженных людей, которые, по ее мнению, говорили на польском языке. Она также упомянула о присутствии французских наемников среди военных.

Ирине удалось остаться незамеченной, скрывшись за деревьями в своем саду.

По данным российских военных, 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на территорию Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника было остановлено, и операция завершится выходом российских сил на государственную границу.

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях украинской стороны в ходе боевых действий на курском направлении.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинской стороны как провокацию, включающую неизбирательные обстрелы, в том числе гражданских объектов. Он заверил, что все цели России будут достигнуты.