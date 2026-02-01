news_header_top
Происшествия 1 февраля 2026 09:16

Жительница Константиновки пожаловалась Бастрыкину на бродячих собак

Жительница поселка Константиновка обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину через «ВКонтакте», заявив о плохой организации отлова безнадзорных собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в поселке уже долгое время обитает большое количество безнадзорных животных. Собаки ведут себя агрессивно и пугают местных жителей, в том числе детей. Женщина утверждает, что обращения в различные инстанции не дали никаких результатов.

После обращения СУ СК России по Республике Татарстан начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе проверки и принятых мерах.

#бродячие собаки #безнадзорные животные #константиновка #Александр Бастрыкин
