Жительница Казани, желая заработать на бирже, отдала мошенникам более 2 миллионов

32-летняя жительница Казани отдала мошенникам более двух миллионов рублей, желая заработать деньги на торговой бирже.



В конце августа женщина в соцсетях познакомилась с мужчиной по имени Роман, который убедил ее начать зарабатывать на торговой бирже. С ней связалась девушка, которая дала необходимые инструкции по работе, чтобы начать получать доход с биржи.



Личных сбережений женщины оказалось мало, и она оформила кредит на 800 тысяч и внесла их на счет биржи, конвертировав деньги в иностранную валюту. Через время ей позвонил мужчина по имени Максим и сообщил, что на ее счету более двух миллионов рублей, но, чтобы их вывести, необходимо внести еще 300 тысяч рублей.



Женщина снова оформила кредит, а после мошенники убедили ее перечислить еще 500 тысяч рублей, но даже после этого она не смогла вывести свои деньги.



Злоумышленники стали требовать еще полмиллиона рублей, и женщина продала свою машину, а вырученные деньги перечислила на сторонние счета.



В полиции она рассказала, что с сентября по октябрь перевела на неизвестные счета 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности мошенников.