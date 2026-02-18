Жительница Казани заставила парня подписать контракт на компьютерные игры

Жительница столицы Татарстана с ником @inspo.kam убедила своего партнера подписать договор на использование компьютера для игр. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). На эту публикацию обратила внимание «Газета.Ru».

Шуточный контракт предусматривает, что молодой человек получит доступ к компьютеру, если будет регулярно уделять внимание девушке, выполнять повседневные бытовые обязанности (например, мыть посуду) и контролировать время, уделяемое играм.

Документ также устанавливает, что объявленная последней игра должна быть действительно последней, а забывать о существовании договора нельзя, как и терять чувство времени и говорить «Ща скоро».

Разрешение на компьютерные игры может быть отозвано, если юноша уделяет девушке недостаточно внимания, шумит, третий раз подряд произносит фразу «Последний матч» либо нарушает договоренности.

«Я достигла своего апогея абьюзинга», – заметила жительница Казани в своей публикации, обращаясь к подругам.