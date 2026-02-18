news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 февраля 2026 19:09

Жительница Казани заставила парня подписать контракт на компьютерные игры

Читайте нас в
Телеграм

Жительница столицы Татарстана с ником @inspo.kam убедила своего партнера подписать договор на использование компьютера для игр. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). На эту публикацию обратила внимание «Газета.Ru».

Шуточный контракт предусматривает, что молодой человек получит доступ к компьютеру, если будет регулярно уделять внимание девушке, выполнять повседневные бытовые обязанности (например, мыть посуду) и контролировать время, уделяемое играм.

Документ также устанавливает, что объявленная последней игра должна быть действительно последней, а забывать о существовании договора нельзя, как и терять чувство времени и говорить «Ща скоро».

Разрешение на компьютерные игры может быть отозвано, если юноша уделяет девушке недостаточно внимания, шумит, третий раз подряд произносит фразу «Последний матч» либо нарушает договоренности.

«Я достигла своего апогея абьюзинга», – заметила жительница Казани в своей публикации, обращаясь к подругам.

#компьютерные игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026