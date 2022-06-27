Жительница Казани заставила друзей взять для нее кредиты на 2 млн, а деньги не вернула

Как было установлено в суде, 34-летняя жительница Казани с апреля 2019 по сентябрь 2020 года попросила у своих знакомых взять кредиты на покупку ей мобильных телефонов, обещая самостоятельно погасить все долги.

Ее приятели передали ей купленные телефоны, она постепенно начала погашать кредиты, но в один момент перестала это делать.

Кроме того, она обманом получала доступ к банковским счетам знакомых и похищала деньги оттуда. Общий ущерб 13 знакомым составил более двух миллионов рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье за мошенничество и кражу. Свою вину она не признала, но частично возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.