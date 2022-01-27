Жительница Казани заполнила липовую анкету якобы от банка, после чего потеряла 90 тысяч

19 января жительница Казани наткнулась в одном из мессенджеров на опрос якобы одного из банков. За заполнение анкеты этот банк обещал бонусы, в связи с чем женщина решила ее заполнить. В анкете она указала свои данные, а также данные банковской карты.

После этого она ожидала бонусы, однако вместо этого через какое-то время с ее карты списалось почти 90 тысяч рублей. Тогда женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас полицейские ищут злоумышленников.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают об основных правилах, чтобы обезопасить себя и близких от мошенников. Для перевода денег с карты на карту всегда необходим только 16-значный номер карты. Любая другая информация даст мошенникам доступ к счету. Никогда не идите на поводу у мошенников и не перечисляйте деньги на незнакомые номера телефонов.