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Происшествия 17 июня 2025 08:18

Жительница Казани задержана за убийство знакомого, который пришел к ней в гости

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В Казани сотрудники Росгвардии задержали нетрезвую местную жительницу, которую подозревают в убийстве своего знакомого.

По данным пресс-службы ведомства, вечером наряд батальона прибыл в квартиру на улице Кирпичникова, где обнаружил тело мужчины в луже крови. В помещении находились хозяин квартиры и его возлюбленная, оба — в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала они утверждали, что гость уже пришел с раной на лице, но позже начали менять показания. Во время расследования выяснилось, что смертельный удар ножом нанесла возлюбленная хозяина квартиры во время застолья.

39-летний ранее судимый мужчина скончался до приезда скорой помощи. Орудие преступления изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

#Убийство #росгвардия
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