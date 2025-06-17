Жительница Казани задержана за убийство знакомого, который пришел к ней в гости

В Казани сотрудники Росгвардии задержали нетрезвую местную жительницу, которую подозревают в убийстве своего знакомого.

По данным пресс-службы ведомства, вечером наряд батальона прибыл в квартиру на улице Кирпичникова, где обнаружил тело мужчины в луже крови. В помещении находились хозяин квартиры и его возлюбленная, оба — в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала они утверждали, что гость уже пришел с раной на лице, но позже начали менять показания. Во время расследования выяснилось, что смертельный удар ножом нанесла возлюбленная хозяина квартиры во время застолья.

39-летний ранее судимый мужчина скончался до приезда скорой помощи. Орудие преступления изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».