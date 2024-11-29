Жительница Казани за два дня отдала лжеполицейскому 4 млн рублей

Жительница Казани за два дня отдала лжеполицейскому четыре миллиона рублей.

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от бывшего руководителя, который пояснил, что неизвестные получили доступ к персональным сведениям сотрудников организации.

Позже с женщиной связался лжесотрудник правоохранительных органов и убедил, что для сохранности денег необходимо перевести их на «безопасный счет».

Женщина рассказала об имеющихся сбережениях. Злоумышленник убедил ее снять деньги и перевести на сторонние счета. Таким образом, общая сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

Спустя некоторое время женщина осознала, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».