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Жительница Казани за два дня отдала лжеполицейскому 4 млн рублей
Жительница Казани за два дня отдала лжеполицейскому четыре миллиона рублей.
Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от бывшего руководителя, который пояснил, что неизвестные получили доступ к персональным сведениям сотрудников организации.
Позже с женщиной связался лжесотрудник правоохранительных органов и убедил, что для сохранности денег необходимо перевести их на «безопасный счет».
Женщина рассказала об имеющихся сбережениях. Злоумышленник убедил ее снять деньги и перевести на сторонние счета. Таким образом, общая сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.
Спустя некоторое время женщина осознала, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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