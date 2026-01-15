Жительница Казани хотела заработать на криптовалюте, а потеряла 700 тысяч рублей

39-летняя жительница Казани, оформленная как самозанятая, не смогла распознать мошенников и лишилась 700 тысяч рублей.

По данным МВД по РТ, перед Новым годом ей прислали сообщения с предложением заработать на криптовалюте, однако для этого требовалось внести взнос. 31 декабря, подумав, женщина отправила на предоставленные мошенниками счета 680 тысяч, причем часть этих денег — 80 тысяч — была взята в долг у банка. Первого января все контакты мошенников оказались заблокированы.

На мошенников было заведено уголовное дело.

Чтобы исключить подобные ситуации, в МВД Татарстана призывают быть осторожнее: не обсуждать с незнакомцами свои финансы, а также ни при каких обстоятельствах не переводить средства посторонним людям.