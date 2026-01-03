news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 января 2026 12:07

Жительница Казани хотела помочь подруге, а перевела деньги мошенникам

Читайте нас в
Телеграм

На телефон 66-летней женщины поступило сообщение якобы от ее подруги с просьбой одолжить денег. Не удостоверившись в том, что это действительно пишет приятельница, женщина перевела 40 тысяч рублей на счет собеседника.

Позднее подруга рассказала, что ее страницу взломали, а диалог вели мошенники. После этого обманутая женщина обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Чтобы не попадать в подобные ситуации, в МВД Татарстана рекомендуют не разглашать данные банковской карты в переписке, не сообщать посторонним лицам пароли и коды для подтверждения действий с картой, а также не перечислять деньги незнакомым людям.

#мошенники #обман #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

2 января 2026
Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

2 января 2026