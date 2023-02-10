Жительница Казани взяла кредит на 6 млн рублей, чтобы перевести их лжебанкирам

Пенсионерка из столицы Татарстана перевела телефонным аферистам более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Первый звонок от якобы банковских работников поступил 58-летней женщине 30 января. Незнакомец поинтересовался, подписывала ли женщина в последнее время кредитный договор, после чего сообщил, что на ее имя кто-то незаконно оформил займ.

Женщина испугалась и начала выполнять рекомендации лжебанкира. Для этого она отправилась в офис ближайшего банка, оформила кредит на сумму более миллиона рублей и через банкомат перечислила их на счета, указанные аферистом.

Еще четыре дня злоумышленники звонили пенсионерке и продолжали вымогать деньги под тем же предлогом.

В итоге жительница Казани оформила кредиты на сумму более 6 млн 289 тысяч рублей, и все средства перевела мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.