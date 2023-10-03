Жительница Казани выплатила 2 млн долга по кредиту ради своей BMW

Автоледи из Казани погасила долг по кредиту более 2 млн рублей, чтобы не стать пешеходом. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, женщина взяла кредит в банке на покупку BMW, но нарушила условия договора – долг полностью не вернула. Приставы предупредили автоледи о долге в размере более 2,3 млн рублей и рассказали о последствиях, в случае ее непогашения.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

Поскольку женщина не погасила долг, белоснежная BMW была арестована. Приставы предупредили, что у нее есть 10 дней на погашение долга, потом автомобиль будет отправлен на торги. В результате женщина оплатила долг полностью.

Другой должник того же банка не выплатил почти 700 тысяч рублей. Его Nissan Murano также был арестован и припаркован на стоянке банка. Кроссовер должника скоро вернется к мужчине – накануне он погасил долг полностью, отмечают в ведомстве.