Жительница Казани выпала с шестого этажа, встала и вернулась домой

В соцсетях появилось шокирующее видео из Казани. На кадрах видно, как с балкона шестого этажа падает женщина. Она приземляется в сугроб, после встает, отряхивается и уходит в подъезд.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в отдел полиции «Азино-2» поступило сообщение о том, что с балкона одного из домов по улице Рашида Вагапова выпала женщина.

На месте полицейские установили, что 42-летняя женщина оказалась заперта в одной из комнат квартиры, дверь заклинило и она не могла выбраться. Тогда она решила спуститься через балкон на улицу, но сорвалась и упала в сугроб.

Травм женщина не получила. В настоящее время материалы дела переданы в следственный комитет.