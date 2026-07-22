Жительница Казани, выехав на встречку, устроила смертельное ДТП в Оренбуржье

Фото: © УМВД России по Оренбургской области

Уголовное дело завели на 35-летнюю жительницу Казани, устроившую смертельное ДТП в Оренбургской области. Об этом сообщили в местном УМВД.

По данным правоохранителей, авария случилась 19 июля на трассе Казань — Оренбург — Акбулак в Абдулинском районе. Жительница Казани, управляя автомобилем Suzuki, при обгоне выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Из-за этого произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. В результате происшествия погиб 64-летний пассажир корейской иномарки.

Фото: © УМВД России по Оренбургской области

В результате столкновения пострадали шесть человек из обоих автомобилей, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. < … > В отношении водителя «Сузуки» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека "», – говорится в сообщении.