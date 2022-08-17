Жительница Казани ударила возлюбленного ножом и сама вызвала полицию

Вечером наряду УВО по городу Казани поступил сигнал, что в общежитии по улице Гаврилова в Казани мужчину ранили ножом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили в коридоре на полу следы крови, а в ванной – мужчину, который зажимал полотенцем рану на шее. Рядом с ним находилась женщина. Она во всем созналась и рассказала, что во время застолья между ней и возлюбленным произошла ссора. Во время конфликта она схватила нож и ударила им мужчину, а после сама вызвала полицейских.

Росгвардейцы передали 34-летнюю женщину полицейским, а мужчину – медикам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью».

