Происшествия 1 сентября 2025 17:53

Жительница Казани стала жертвой мошенников, пытаясь купить собаку

В Казани 36-летняя местная жительница хотела купить породистого щенка, но попалась на уловки мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД Казани, женщина нашла объявление о продаже щенка породы спаниель на сайте бесплатных объявлений и договорилась о покупке с заводчиком, который якобы проживает в другом регионе.

Продавец отправил ссылку для оплаты, однако, перейдя по ней, у жительницы столицы РТ списались все сбережения – около 30 тысяч рублей.

#Мошенничество
