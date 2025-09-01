Жительница Казани стала жертвой мошенников, пытаясь купить собаку

В Казани 36-летняя местная жительница хотела купить породистого щенка, но попалась на уловки мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД Казани, женщина нашла объявление о продаже щенка породы спаниель на сайте бесплатных объявлений и договорилась о покупке с заводчиком, который якобы проживает в другом регионе.

Продавец отправил ссылку для оплаты, однако, перейдя по ней, у жительницы столицы РТ списались все сбережения – около 30 тысяч рублей.