news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 ноября 2025 14:33

Жительница Казани стала жертвой аферистов и отдала курьеру 800 тысяч рублей

Читайте нас в
Телеграм

Жертвой мошенников стала 56-летняя жительница Казани. Ей позвонили в мессенджере и предложили заменить счетчики.

Во время разговора мошенник узнал код, который пришел женщине в сообщении. После того как она продиктовала нужную комбинацию цифр, аферист получил доступ к «Госуслугам».

Далее ей стали звонить лже-сотрудники банка и силовых структур. Для сохранности денег они убедили ее обезопасить счета и передать через курьера все накопления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Казани, женщина отдала курьеру мошенников 800 тысяч рублей. Лишь позже она осознала, что попалась на уловки аферистов и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025