Жительница Казани стала жертвой аферистов и отдала курьеру 800 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала 56-летняя жительница Казани. Ей позвонили в мессенджере и предложили заменить счетчики.

Во время разговора мошенник узнал код, который пришел женщине в сообщении. После того как она продиктовала нужную комбинацию цифр, аферист получил доступ к «Госуслугам».

Далее ей стали звонить лже-сотрудники банка и силовых структур. Для сохранности денег они убедили ее обезопасить счета и передать через курьера все накопления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Казани, женщина отдала курьеру мошенников 800 тысяч рублей. Лишь позже она осознала, что попалась на уловки аферистов и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».