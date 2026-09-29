Жительница Казани стала лауреатом премии конкурса «Миссис планета Евразия»

Фото: Татарское книжное издательство

Жительница Казани вошла в число лауреатов премии открытого Всероссийского конкурса красоты, материнства и милосердия «Миссис планета Евразия». По итогам финала конкурса восемь девушек из разных уголков России (включая Удмуртию, Нижегородскую, Владимирскую области и Санкт-Петербург) и Индии были отмечены дипломами за реализацию социальных инициатив.

Каждая из них представила собственный социальный кейс: от проведения инклюзивного фестиваля и помощи пожилым людям и детям до программ сохранения культурного и исторического наследия. Церемония награждения состоялась в Суздале.

Фото: Татарское книжное издательство

Венера Шамсутдинова стала одной из восьми лауреаток, получив награду в номинации «Благотворительность» за вклад в благотворительность и просветительскую деятельность.

«У нас в стране тысячи людей каждый день делают добрые дела, – говорит Венера Шамсутдинова. – Здорово, что такие конкурсы дают таким историям голос. Для меня эта награда – вообще не про личные заслуги, а про то, что темы, которыми занимаюсь, действительно важны. Хочу сказать огромное спасибо людям, которые также поддерживают инициативы. Это и коллектив Татарского книжного издательства, в котором работаю, и девочки из Республиканского конкурса «Миссис Татарстан» – они всегда охотно откликались на мои инициативы и принимали в них самое активное участие».

Фото: Татарское книжное издательство

Во время пребывания в Суздале Венера приняла участие в акции «Белый цветок» – это одна из важных миссий конкурса.

«Мы вышли на центральную улицу древнего города, где продавали прохожим привезенные сувениры, чтобы собрать средства для нуждающихся детей. За неполный час общими усилиями удалось собрать почти 112 тысяч рублей. Было невероятно трогательно видеть, как жители и гости Суздаля с такой теплотой и отзывчивостью откликались на нашу инициативу», – поделилась Венера.

Организаторы «Миссис планета Евразия» отмечают, что миссия мероприятия – сместить фокус с классических стандартов красоты на реальные социальные изменения.

«Мы номинировали на Премию не просто ярких участниц, а лидеров мнений, которые уже сегодня меняют жизнь вокруг себя к лучшему, – говорит Виктория Биль, продюсер конкурса. – Лауреаты Премии этого года личным примером доказывают, что общественная деятельность женщин становится мощным драйвером позитивных изменений».

Фото: Татарское книжное издательство

Справка о деятельности: Венера Шамсутдинова – медиапродюсер Татарского книжного издательства. Свою социальную работу она строит на стыке литературы, просвещения и заботы о людях, оказавшихся в трудной ситуации.

Помощь пожилым людям: Венера посещает дома престарелых и пансионаты для людей, страдающих деменцией, где организует совместные чтения классиков и современных авторов. Такие встречи, на которых постояльцы общаются и получают поддержку, помогают поддерживать когнитивные функции. Чтение заставляет мозг «напрягаться», формируя новые нейронные связи. Для таких встреч выбирает простые книги, при этом во время процесса обсуждают прочитанное.

Фото: Татарское книжное издательство

Работа с детьми: проводит творческие встречи и читки в детских домах, приобщая воспитанников к книжной культуре и расширяя их кругозор через живое общение с представителями издательского мира.

Социальные проекты: выступает амбассадором ежегодного в Казани семейного фестиваля «Праздник родословной». Мероприятие объединяет поколения, помогая людям старшего возраста почувствовать свою значимость как хранителей семейной истории, а молодежи – осознать свои корни.

Фото: Татарское книжное издательство

В рамках фестиваля проводятся мастер-классы по составлению генеалогического древа, встречи со старшими родственниками для записи их воспоминаний и тематические лекции об истории родного края. Проект способствует сохранению преемственности поколений и укреплению института семьи в регионе.