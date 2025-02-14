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Происшествия 14 февраля 2025 11:21

Жительница Казани снова пойдет под суд за незаконную организацию азартных игр

Перед судом предстанет жительница Казани за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Правоохранители выяснили, что в 2023 году женщина арендовала нежилое помещение в одном из районов Казани, где разместила компьютерное оборудование и стала проводить там азартные игры.

Весной 2024 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность. Во время обыска силовики изъяли 34 монитора, 24 системных блока, а также бухгалтерские записи.

Уголовное дело направлено в суд. Стоит отметить, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

#азартные игры #суд
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