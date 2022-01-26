Жительница Казани сделала липовые документы о рождении дочки, чтобы получить маткапитал

Как установили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани, осенью 2020 года 30-летняя жительница Казани предоставила в один из ЗАГСов Перми липовые документы о том, что у нее якобы родилась дочь. После этого она также обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Казани и городе Чусовой, чтобы получить маткапитал и деньги на улучшение жилищных условий – покупку участка в Рыбно-Слободском районе РТ площадью 500 квадратных метров.

В результате женщине перечислили материнский капитал на сумму более 483 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Свою причастность к преступлению женщина признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.