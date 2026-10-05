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Происшествия 5 октября 2026 15:17

Жительница Казани, сбившая переползавшего дорогу мужчину, пойдет под суд

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Жительницу Казани, сбившую переползавшего дорогу мужчину, будут судить.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал об этом ДТП. Оно произошло 26 июля примерно в 10 часов вечера на улице Мавлютова. Мужчина переползал дорогу. В этот момент его сбила легковушка Geely, за рулем которой находилась 47-летняя женщина, имеющая 26-летний водительский стаж. Мужчину госпитализировали. Позднее пришло сообщение, что он скончался в больнице.

Как рассказали в прокуратуре РТ, уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, уже отправили в суд на рассмотрение.

#прокуратура рт
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